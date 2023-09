Le RWDM renverse le Cercle Bruges et empoche sa troisième victoire de la saison

Le RWDM a décroché sa troisième victoire de la saison. Les Bruxellois ont disposé du Cercle Bruges dans le cadre de la septième journée de Pro League (2-1).



Mené face à l’une des bonnes surprises du début de saison, le RWDM a réussi à inverser une situation mal engagée. Kevin Denkey a en effet ouvert le score dès la 5e minute, sur un assist du néo-Diable Hugo Siquet. Il a inscrit son 5e but de la saison.



Makhtar Gueye a manqué l’immanquable avant de relancer les Molembeekois (1-1, 17e). Le Cercle s’est vu refuser un but pour une faute de main (34e). En deuxième période, Luis Segovia s’est élevé plus haut que tout le monde sur un coup de coin de Mercier (57e). Théo Defourny préserve… du visage l’avantage du RWDM dans les arrêts de jeu et empoche sa troisième victoire en sept rencontres. Les hommes de Claudio Caçapa totalisent 10 points. Le Cercle reste coincé à 12 unités.