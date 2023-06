Le RWDM de retour en D1: une soirée historique à jamais dans le coeur des supporters molenbeekois

"Ça a été chaud, très très chaud. On est content", souffle ce supporter à court d'haleine, qui chancelle tant l'émotion est forte. "On a enfin réussi. Ça va être une très très grande fête toute la nuit."

Samedi 13 mai 2023 : au bout du suspense d'un match remporté 1-0 contre les espoirs du grand voisin anderlechtois, le RWDM retrouve l’élite du football belge, 21 ans après l’avoir quittée à la suite d'une faillite. Le temps d’une soirée historique, ce premier épisode du podcast "RWDM: l'histoire d'une renaissance" vous propose une immersion dans "Le Temple", comme les fans molenbeekois surnomment affectueusement le stade Edmond Machtens.

Pour les fidèles du matricule 47 qui revendiquent leurs différences avec les publics anderlechtois et saint-gillois, la joie et l’émotion sont à la hauteur de ces deux décennies de montagnes russes. La faillite en 2002, l'aventure FC Brussels pour certains, la renaissance du RWDM en 2015, sans compter les années de redécouverte du football amateur qui ont suivi : tout cela trotte dans la tête des supporters au moment de communier dans un stade plein à craquer qui n'avait plus connu pareille ambiance depuis bien longtemps.

C'est 21 ans d'attente

"C'est 21 ans d'attente. J'espère que l'année prochaine, on n'aura pas seulement des supporters de la victoire", glisse ce supporter du RWDM depuis plus de 40 ans. "Cela me fait plaisir qu'il y ait autant de monde, mais j'espère que les gens viendront du premier au dernier match, et pas seulement parce qu'on est champions."

La faillite et les 13 années de vide qui ont suivi, un traumatisme collectif qui est encore sur toutes les lèvres, même celles de Thierry Dailly. L'homme qui relancé le club en 2015, profite sur la pelouse d'une communion avec son public, une main sur le cœur, la coupe de champion dans l'autre main.

"On ne peut pas s'imaginer ce que je ressens. C'est 8 à 9 ans de travail et de passion pour ce club que j'aime à la folie", sourit celui qui a les quatre lettres du RWDM tatouées sur le bras. "C'est seulement demain qu'on va commencer à se rendre compte et à travailler", conclut Thierry Dailly, alors sans doute loin d'imaginer qu'il sera écarté par l'actionnaire majoritaire du club, John Textor, moins de trois semaines plus tard.

► RWDM: l'histoire d'une renaissance, un podcast en 4 épisodes à retrouver sur Auvio.