Le RWDM corrigé par Genk pour son retour en Pro League (0-4)

Le RWDM aurait certainement rêvé d’un meilleur départ en Pro League. Trop fébriles derrière et trop maladroits à la finition, les Bruxellois ont subi une lourde défaite face à Genk (0-4), à l’occasion de la première journée du championnat de Belgique.

Il faut dire que le promu accueillait le vice-champion limbourgeois dans un climat particulier… À quatre jours de la rencontre, l’entraîneur Claudio Caçapa a remplacé Vincent Euvrard, un petit peu à la surprise générale.

L’objectif est clair du côté de Genk : marquer le plus rapidement possible pour semer le doute dans la tête des Molenbeekois. Et comme attendu, les premières occasions sont en faveur des hommes de Wouter Vrancken.

Dominé, le RWDM tente de partir en contre et se crée une énorme opportunité via Biron, qui frappe sur le poteau du chanceux Vandevoordt. Dans la foulée, Abner se heurte au portier des Diablotins.

Alors que les deux équipes se rendent coup pour coup, le nouveau venu Fadera, bien servi par l’indispensable Paintsil, sort de sa boîte pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs (0-1, 31'). Un premier but qui va complètement faire basculer la rencontre. Quelques minutes plus tard, Fadera, encore lui, provoque un penalty, transformé par Heynen (0-2, 38'). Un, deux puis 3-0 pour les Limbourgeois, qui inscrivent un dernier but en première période d’une tête de Munoz, sur corner (0-3, 45').

L'addition est salée pour le RWDM…

En deuxième période, Caçapa change ses plans avec pour objectif de bloquer les dangereux flancs limbourgeois. Un changement tactique payant. Le RWDM paraît plus solide derrière, et se crée toujours des opportunités, notamment via le séduisant Zakaria El-Ouadi.

Mais, trop maladroits, les promus ne parviendront pas à sauver l’honneur. Pire, ils encaisseront un quatrième but dans les dernières 20 minutes du match (0-4, 71'). Encore sur un corner, encore sur une passe décisive de Paintsil, pour la tête de Cuesta cette fois.

Score finale : 0-4. Il y avait une classe d’écart entre les deux équipes.