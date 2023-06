Le RWDM confirme la nomination de Gauthier Ganaye comme CEO

Gauthier Ganaye est le nouveau "Chief Executive Officer" (CEO) du RWDM. Le promu en première division l'a confirmé samedi dans un communiqué. Le Français était le président d'Ostende depuis trois ans. Il dirigeait aussi le club français de Nancy en National.

Le RWDM a également annoncé la nomination de Maxime Vossen, un juriste belge qui a travaillé pour le club au cours des 10 derniers mois, au poste de "Chief Operating Officer" (COO), et de l'Anglais Tom Chambers au poste de responsable du recrutement.

Dans un communiqué, John Textor, président et propriétaire du club, se dit "ravi d'accueillir Gauthier Ganaye, Maxime Vossen et Tom Chambers dans la famille RWDM. Leurs expériences collectives, leurs compétences et leur dévouement seront déterminants pour structurer le club sur et en dehors du terrain, en ligne avec la vision et l'ambition du RWDM dans cette nouvelle ère pour le club."

L'objectif de la direction est de "stabiliser le RWDM dans l'élite du football belge, avec l'identité du club préservée et renforcée." "Je suis honoré de m'embarquer dans cette aventure incroyable aux côtés de la communauté dynamique du RWDM", a expliqué Ganaye. "Ensemble, nous nous efforcerons de tout cœur de consolider le succès. Nous pouvons nous appuyer sur les fondations solides de ce club remarquable, ainsi que sur la vision et l'ambition inspirantes de John." Ganaye dit "attendre avec impatience l'occasion de rencontrer personnellement les supporters passionnés et la grande famille du RWDM."

Ces nominations arrivent au terme d'une semaine tourmentée pour le club qui fera son retour en première division la saison prochaine. Mercredi, Thierry Dailly a été licencié de la présidence du club, John Textor l'accusant de "détournement des fonds du club, abus de pouvoir d'entreprise, perturbation de la gouvernance d'entreprise, comportement violent et intimidant et d'actions et déclarations incompatibles avec les valeurs du club."