Le RWDM achète la pépite ghanéenne Ernest Nuamah plus de 20 millions d'euros... et le prête directement à Lyon

Le jeune Ghanéen Ernest Nuamah, 19 ans, jouera cette saison pour l'Olympique Lyonnais, a annoncé le club français alors que le joueur a été acheté... par le RWDM.

Les deux clubs appartiennent à l'homme d'affaires américain John Textor avec sa société Eagle Football, mais le club lyonnais est actuellement contraint dans son mercato par des mesures d'encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutation décidées par la DNCG, qui a rejeté l'appel de l'OL début juillet. Lyon doit repasser devant la DNCG en octobre ou novembre pour réévaluer sa situation. "Eagle Football et l'Olympique Lyonnais sont très heureux d'annoncer l'arrivée de l'attaquant international Ghanéen, Ernest Nuamah, en provenance du RWDM, sous la forme d'un prêt jusqu'au 30 juin 2024", a communiqué l'OL mercredi.

Arrivé au club de première division danoise de Nordsjaelland en janvier 2022, Nuamah effectue ses débuts avec les professionnels quelques semaines plus tard en inscrivant son premier but dès sa première apparition officielle. La saison dernière voit le Ghanéen décrocher deux distinctions individuelles : celle de meilleur joueur de la saison et celle de meilleur buteur du championnat danois avec 12 buts inscrits en 30 matches (4 passes décisives).

Le montant évoqué pour le transfert vers la capitale belge est proche des 25 millions d'euros. L'opération étonne donc car le budget total du club molenbeekois avoisine seulement la moitié de la somme du transfert. Ce montage financier destiné à envoyer Nuamah vers l'OL causera-t-il des soucis au RWDM ? Nul doute, en tout cas, qu'il sera analysé attentivement.