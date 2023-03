Le Rwanda désigne un nouvel ambassadeur en Belgique, Vincent Karega

M. Karega est un ancien ambassadeur du Rwanda en Afrique du Sud où il avait dû faire face en 2014 aux accusations répétées de Pretoria, qui affirmait que des diplomates rwandais étaient impliqués dans des attaques contre des opposants rwandais réfugiés dans le pays. Il avait précédemment été ministre d’État, ministre de l’Investissement et de l’Industrie au sein du gouvernement de Kigali, avant d’hériter en 2008 du département de l’environnement et de l’exploitation minière auprès du ministre des Ressources naturelles. Il était ensuite devenu ambassadeur du Rwanda à Kinshasa en juillet 2020, s’attirant rapidement les foudres des organisations citoyennes congolaise Lucha (Lutte pour le changement) et Filimbi ("coup de sifflet" en swahili) ainsi que d’une partie de la classe politique qui accusaient le diplomate rwandais de "révisionnisme" après un tweet controversé sur l’histoire douloureuse des relations entre les deux pays.

Après des mois de tension et d’accusations d'"agression", le gouvernement congolais avait décidé le 30 octobre d’expulser M. Karega, sur fond d’accusations de soutien rwandais à la rébellion du M23 (Mouvement du 23 Mars), une ancienne rébellion tutsi qui a repris les armes fin 2021 et qui occupe des pans entiers de la province du Nord-Kivu (est), voisine du Rwanda. Il est désormais "ambassadeur désigné" en Belgique, une fonction qu’il prendra après avoir présenté – à une date qui reste à préciser – ses lettres de créances au roi Philippe. A Bruxelles, il sera à la tête de la plus grande équipe diplomatique rwandaise en Europe.