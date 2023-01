Le Rwanda dément toute volonté d’expulser des réfugiés venant de RDC

Le Rwanda n'a aucune intention d'expulser ou d'interdire les réfugiés, notamment ceux en provenance de République démocratique du Congo (RDC), a affirmé mercredi la porte-parole du gouvernement de Kigali, Yolande Makolo, après des propos attribués au président Paul Kagame dans lesquels il refusait que le Rwanda "supporte ce fardeau".

"Le Rwanda n'a aucune intention d'expulser ou d'interdire les réfugiés. Nous accueillons toujours les personnes qui fuient l'insécurité, la persécution et la violence. Nous demandons à la communauté internationale de prendre la responsabilité de trouver une solution durable pour ce groupe oublié de réfugiés de la RDC", a déclaré Mme Makolo sur Twitter.

"Plutôt que de relever le défi d'apporter la sécurité et la paix à une région dont les citoyens ne méritent rien de moins, certains médias ont choisi de déformer l'appel du président Kagame au leadership et à la responsabilité en le présentant comme une menace d'expulsion ou d'interdiction des réfugiés", a ajouté la porte-parole.

Selon elle, ce que M. Kagama a abordé, lors d'une intervention lundi devant le Sénat à Kigali, "c'est l'hypocrisie flagrante de la critique du Rwanda, qui est simultanément blâmé pour l'échec de l'État en RDC, et qui est ensuite censé accueillir ceux qui cherchent refuge contre les conséquences de cet échec".

"Rien ne changera tant que la communauté internationale et le gouvernement de la RDC ne cesseront pas de fuir leurs responsabilités et de s'attaquer aux véritables causes de la crise. Le fait de blâmer le Rwanda laisse tomber les citoyens des deux côtés de la frontière, alimente les discours de haine/persécution, ce qui pousse encore plus de citoyens congolais à fuir", a encore souligné Mme Makolo.