Le Rwanda a mené des opérations militaires dans l’est de la RDC et fourni de l’aide au M23, selon un rapport de l’ONU

Le Rwanda est accusé par Kinshasa, les États-Unis et plusieurs pays européens de soutenir le M23. Kigali dément et accuse en retour la RDC d’instrumentaliser le conflit à des fins électorales et d’avoir "fabriqué" un massacre qui, selon une enquête des Nations Unies, a été commis par le M23 et coûté la vie à 131 civils.

Selon le groupe d’experts, l’armée rwandaise a lancé ces opérations militaires pour "renforcer le M23" et "contre les FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda)", un groupe armé majoritairement hutu, fondé par d’anciens responsables du génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda.

Présentées comme une menace par Kigali, l’existence et la violence de cette milice ont justifié les interventions rwandaises passées en territoire congolais.