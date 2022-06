Le rush sur les mariages est tel qu'il faut se marier en semaine

Pour les futurs mariés qui ne veullent pas se marier en semaine, il faut alors se tourner vers des salles de réception qui viennent d'ouvrir et qui sont encore peu connues. Le marché du mariage en pleine évolution a tendance à se polariser entre les mariages low cost et ceux haut de gamme. Il n'y a plus vraiment de mariages "classe moyenne". Pourquoi y a-il plus de mariages petits budgets ? La crise du pouvoir d'achat prive les futurs jeunes mariés de moyens financiers. Ou alors, ils donnent la priorité à d'autres projets, comme la naissance d'un bébé ou la construction ou l'achat d'une maison.

Le prix de tous les postes d'un mariage ont augmenté. Les fleurs, par exemple. Le prix des montages de fleurs pour décorer les tables atteint des montants exhorbitants.

Le nombre d'invités diminue également. "Le Covid", explique Isabelle Ghosez, "a écrémé les invitations forcées". Les jeunes mariés ne se sentent plus obligés d'inviter des personnes qu'ils n'ont plus vues pendant deux ans.

Les wedding planners sont ceux qui s'en sortent le mieux. Ils sont plébiscités, car ils ont bien sûr un réseau de contacts qui leur permet de trouver des solutions avantageuses. Ils apportent aussi du confort et assurent le bon côté de la préparation du mariage sans le stress.