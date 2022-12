Le rush de Noël bat son plein chez Bpost : 600.000 colis sont traités chaque jour

"La période de fin d’année commence chez nous autour du Black Friday, et elle s’étale à peu près jusqu’aux soldes de janvier", explique Laura Cerrada Crespo, porte-parole de bpost. "Notre volume de colis est bien plus important à cette période. On atteint jusqu’à 600.000 colis par jour pour toute la Belgique."

Pour traiter tous ces colis, 200 personnes supplémentaires sont engagées en renfort. Mais ce n’est pas tout. Les travailleurs sont aussi aidés par une nouvelle machine qui pèse, mesure et lit l’étiquette du colis en une fraction de seconde. Cette machine permet d’accélérer le tri et d’éviter les erreurs.