Le Rugby Namur XV devient Royal, et s’ancre plus que jamais dans son identité namuroise

Dans la foulée de ce titre de Royal, le club s’est offert un nouveau blason, marquant là aussi son ancrage namurois. Il a obtenu le droit d’utiliser l’image des fameux échasseurs (Mélans et Avresses), bien connus des Namurois, et d’ailleurs inscrits par l’UNESCO au patrimoine immatériel de l’humanité, depuis décembre 2021.

Un symbole qui réunit aussi des couleurs du club : une échasse en jaune et noir (Mélans) et une échasse en rouge et blanc (Avresses) figurent graphiquement les perches du rugby, de part et d’autre d’un ballon marqué "1969", et de la nouvelle appellation du club.

Symbole "rugbystique" et namurois idéal, autour de l’ovale et du royal.