Le Rugby Club du Coq Mosan à Berneau organise la retransmission des matchs de la coupe du monde sur écran géant

Cette coupe du monde est organisée tous les 4 ans et cette année elle célèbre le bicentenaire du rugby. Ce sport connaît une popularité croissante et l’évènement promet de ne pas passer inaperçu.

A Berneau dans l’entité de Dalhem, le club local du Coq Mosan va héberger une fanzone inédite pour la durée de la coupe du monde. Au programme : retransmission des matches sur écran géant, chapiteau, espace VIP, bars et food trucks, des animations et des initiations au rugby, des activités et soirées à thèmes.. .

Frédérik Heynen, joueur passionné du ballon ovale était l’invité de Liège Matin ce vendredi.