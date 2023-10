Le "rucking", ce sport inspiré d'un exercice militaire, devient tendance sur les réseaux sociaux.

Des internautes se filment marchant dans les rues, sac sur le dos, en allant au travail ou en revenant des courses. C'est le cas de cette internaute, @growteegrow, qui marche sous le soleil, le sac rempli de produits du supermarché. Sur TikTok, la discipline a conquis un bon nombre d'internautes puisque le hashtag "rucking" cumule déjà plus de vingt million de vues.

S’il gagne autant d’adeptes, c'est parce que le rucking est un exercice simple à pratiquer et à faible impact qui travaille votre cardio. On peut le faire n'importe où : dans la rue, au parc, en forêt ou sur le chemin du travail... Pour ceux qui ne sont pas fans du jogging, cette méthode est idéale. Et en plus de cela, elle est pleine de bienfaits. Cette pratique permet à la fois d’entretenir sa condition physique et de perdre du poids.