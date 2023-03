Le Royaume-Uni va-t-il livrer des armes en uranium appauvri à l'Ukraine malgré l'opposition russe ?

Ce sont des obus anti-chars, utilisés pour percer le blindage des tanks. Au moment de l'impact, l'uranium contenu dans l'obus fond et est projeté dans l'habitacle du char qui explose de l'intérieur.

On parle d'uranium appauvri parce qu'il n'a pas été enrichi pour une utilisation nucléaire. Ici, c'est plus le poids de l'uranium qui est utile et la température à laquelle il fond.

Toutefois, sur les accusations concernant les conséquences de ces armes, un doute scientifique persiste.

Les Etats-Unis ont indiqué qu'ils ne livreront pas ces obus à l'Ukraine.