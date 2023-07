Le Royaume-Uni s’interroge sur la pertinence des formations artistiques

D’autant plus que les formations artistiques représentent un vrai coût, tant pour les étudiants qui les suivent que pour le gouvernement britannique. En 2019, l’Institute for Fiscal Studies a estimé que les diplômes en arts sont 30% plus chers aux contribuables britanniques que ceux en ingénierie. "Cela signifie que les personnes qui paient des impôts [au Royaume-Uni] aident davantage les étudiants en arts et en sciences humaines — qui touchent généralement des revenus relativement faibles — que ceux qui suivent des cursus en sciences et en ingénierie", affirme le centre de réflexion britannique.

Chaque étudiant en art qui emprunte de l’argent pour poursuivre sa scolarité représente une dépense de 35.000 livres sterling (environ 40.000 euros) pour l’État, contre 45.000 livres sterling (environ 52.000 euros) pour ceux en médecine. Mais ces derniers ont davantage tendance à rembourser leur prêt étudiant que leurs pairs suivant une formation artistique parce qu’ils arrivent plus facilement à trouver du travail dans leur filière. En effet, le taux de chômage des diplômés en art s’élève à 6,5% — contre 5,9% pour l’ensemble des Britanniques ayant suivi des études supérieures — d’après l’édition 2023 du baromètre "What do graduates do ?" de l’université d’Aberdeen.

Pourtant, cela ne décourage pas les jeunes Britanniques de s’orienter vers l’enseignement supérieur artistique : chaque année, ils sont 37.000 à rejoindre les bancs des universités du pays pour y étudier l’art, la musique, le cinéma, le théâtre ou encore le design. Une appétence à laquelle la nouvelle politique éducative du Premier ministre Rishi Sunak ne viendra probablement pas à bout.