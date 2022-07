Le Royaume-Uni au ralenti sous une chaleur qui s'annonce inédite

"Nous conseillons vivement à nos clients en Angleterre et au Pays de Galles, aujourd'hui et demain, de ne voyager que si c'est absolument indispensable, et de s'attendre à un service très réduit et à des retards", a déclaré sur BBC Radio 4 Jake Kelly, porte-parole de Network Rail. Le retour à la normale mercredi dépendra des "dégâts que le temps va causer à l'infrastructure", a-t-il ajouté.

"Plus chaud que le Sahara", titrait lundi le tabloïd The Sun, tandis que l'Agence de sécurité sanitaire britannique a émis pour la première fois une alerte de niveau 4, le plus élevé, correspondant à une urgence nationale, mettant en garde contre les risques que la chaleur fait peser même sur les personnes jeunes et/ou en bonne santé.

Le réchauffement climatique

La multiplication des vagues de chaleur est une conséquence directe du réchauffement climatique selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence.

Selon le Dr Nikos Christidis, spécialiste du climat au Met Office, le risque d'atteindre les 40°C "pourraient être 10 fois plus probable dans le climat actuel que sous un climat naturel qui ne serait pas affecté par l'influence humaine".