Le Royaume-Uni arrêterait-il de nous approvisionner en gaz en cas de pénurie ? "Aucune raison de s’inquiéter", répond la ministre de l’Energie

Il n’y a aucune raison de s’inquiéter au sujet de la livraison de gaz depuis le Royaume-Uni pendant la période hivernale. Vendredi, à l’occasion de la 16e conférence belgo-britannique à Bruxelles, la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) et son homologue britannique Kwasi Kwarteng ont indiqué que la Belgique et le Royaume-Uni continueraient à travailler en étroite collaboration.

Un article du Financial Times avait suscité l’émoi la semaine dernière. Il rapportait que le gouvernement britannique pourrait couper ses exportations de gaz naturel vers le continent européen si la crise de l’énergie s’accentuait et que le pays faisait face à des pénuries. Le Royaume-Uni transporte en effet du gaz vers le continent via des gazoducs arrivant aux Pays-Bas et en Belgique.

Interrogé sur cette information, le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic avait indiqué que l’exécutif européen l’analyserait et en discuterait avec les autorités britanniques.