"Le Royaume de Séraphin", premier roman de Mélodie Ducoeur

"Le Royaume de Séraphin", c'est le premier roman de Mélodie Ducoeur. Originaire d'Harnoncourt, l'auteure, Stéphanie Eischorn de son vrai nom, a toujours eu envie d'écrire, mais l'opportunité s'est présentée il y a peu :

"J'ai commencé il y a un an, mais j'ai toujours eu envie d'écrire. J'ai écrit un premier poème, puis j'ai gagné un concours de nouvelles, puis tout a été très vite. De cette nouvelle j'ai fait un roman, puis j'ai travaillé sur un album de jeunesse. Et ça fait tout juste un an que j'écris."

Le Royaume de Séraphin nous plonge dans un univers de douceur, un monde parallèle, où Timéo, un chérubin et ses amis ont pour mission de réconforter les humains sur terre. Le livre aborde le thème du deuil périnatal, mais aussi celui de la différence, ou encore du harcèlement. Un livre qui fait du bien malgré les drames abordés :

"Je suis d'une nature optimiste et malgré les malheurs de la vie, il faut essayer de voir le soleil derrière les nuages, et j'essaie de redonner le sourire aux familles endeuillées. Et finalement, malgré le fait de partir d'une situation dramatique, mon roman est classé dans la catégorie bien être et développement personnel, parce qu'il réconforte."

Un livre accessible à tous, dès 14 ans. Y compris aux personnes dyslexiques.

Le royaume de Séraphin de Mélodie Ducoeur est disponible dans de nombreux points de vente de la région de Virton, Arlon, Messancy, Neufchâteau.

