Le Royal Philharmonic Orchestra rend hommage à la musique en 8-bits des jeux Pokémon

En 2022 se tenait, dans le prestigieux écrin du Royal Albert Hall, la toute première édition des Gaming Proms. Pour l’occasion, le Royal Philharmonic Orchestra était agrémenté d’instruments électroniques pour explorer l’univers musical du jeu vidéo. Dans ce concert, vous pourrez découvrir des classiques de consoles, allant des années 80 à la première européenne d’une suite pour le jeu Battlefield 2042.

De Zelda à Battlefield 2042

Au programme de ce premier concert du genre, de nombreux jeux vidéo bien connus des aficionados des manettes, comme le jeu Zelda – dont le dernier et très attendu volet "Tears of the Kingdom" est prévu pour ce vendredi 12 mai -, Final Fantasy ou encore Kingdom Hearts, qui propose une sorte de crossover entre l’univers de "Square Enix" (qui a notamment développé les Final Fantasy) et l’univers de Disney. Mais lorsqu’on évoque le monde du jeu vidéo des années 1990, il est impossible de passer à côté de celui qui a bercé plusieurs générations d’enfants et d’adolescents – mais surtout ceux de la génération 1990. Un indice, il s’agit de petites créatures imaginaires, aux noms et à l’allure étranges, vivant dans une région encore plus imaginaire, déchaînant les passions depuis 1996. Vous ne trouvez pas ? Et si l’on vous dit "Attrapez-les tous", rien de vous vient tout de suite en tête. Mais si, bien sûr : les Pokémon !

Une musique qui nous fait retomber en enfance

Si vous êtes nés dans les années 1990, il y a fort à parier que, dans votre jeunesse, vous avez embrassé une carrière de dresseur de Pokémon. Armé de votre Pokédex donné par le Professeur Chen, vous vous êtes certainement lancé à corps perdu dans votre quête pour devenir le plus grand dresseur de Pokémon, voyageant d’arènes en arènes pour obtenir les précieux badges, arpentant les hautes herbes à la recherche de ces petites créatures aux noms évocateurs…

La "pokémania" commence en 1996, avec la sortie au Japon des deux premiers jeux Pokémon, intitulé encore à l’époque Pocket Monsters (l’origine du mot Pokémon réside d’ailleurs dans ce titre initial : Pokémon est la contraction de "Pocket" et "Monsters"). Le succès est tel que de nouveaux jeux viennent très rapidement compléter la série de la "première génération" de Pokémon et sont traduits dans le monde entier. Pour la petite anecdote, les développeurs du jeu comptaient s’arrêter à la deuxième génération de Pokémon et près de trente ans plus tard, nous en sommes actuellement à la neuvième génération de ces petites créatures.

Et l’une des forces du jeu, c’est d’avoir associé différents sons et musiques aux lieux et événements de l’intrigue. Ainsi, tout joueur de Pokémon pourra, en écoutant un extrait de musique issu du jeu Pokémon, vous dire si nous sommes dans un combat, dans une arène ou encore dans une ville particulière. Cette musique à la sonorité unique et si reconnaissable, très synthétique, était ce qu’on appelle de la "musique 8-bits" ou encore de la "chiptune".

Dans les années 1990, la musique des jeux Pokémon, sortis sur la console Nintendo Gameboy, est incroyablement inventive. En effet, comme le souligne Simon Fransquet – compositeur belge de musiques de film et de jeux vidéo – la richesse sonore de la musique 8-bits produite par les puces des Gameboy, était très pauvre. Il fallait donc rivaliser d’ingéniosité au niveau du rythme et des arrangements pour remédier à ces contraintes sonores. Une tâche parfaitement exécutée par Junichi Masuda, compositeur - entre autres casquettes - de la musique des premiers jeux de la franchise.

Dans le concert proposé par le Royal Philharmonic Orchestra, ces musiques initialement composées en 8-bits ont été réorchestrées et complexifiées. Attention, soyez prévenus, ce concert risque sérieusement de vous donner envie de replonger dans vos vieux cartons et de ressortir votre Gameboy pour passer des soirées entières à sillonner les bourgs de la région de Kanto…