Le rover Perseverance franchit une étape majeure dans sa quête de traces de vie ancienne sur Mars

"Wildcat ridge" a ainsi "un haut potentiel de conservation d’une biosignature", a déclaré David Shuster.

Analysée séparément par un instrument au bout du bras robotique de Perseverance, la roche a révélé la présence la plus abondante de composés organiques détectée en un an et demi de mission.

Ces composés -- faits notamment de carbone, et pouvant aussi contenir de l’hydrogène -- "sont les éléments de base de la vie", a déclaré Ken Farley, en charge de la partie scientifique de la mission.

Ils ont été détectés en moins grande quantité par le rover lors de précédentes analyses dans le cratère de Jézéro, qui contenait le lac, mais "à mesure que nous progressons dans le delta, les indices deviennent de plus en plus forts", a résumé Sunanda Sharma, scientifique au Jet Propulsion Laboratory de la Nasa.

"Je trouve personnellement ces résultats très émouvants, car il semble que nous soyons au bon endroit, avec les bons instruments, à un moment charnière", a-t-elle déclaré.

"Ces roches sont exactement ce que nous étions venus chercher", a abondé Ken Farley.