Le rover Perseverance découvre le lit d’une ancienne rivière sur Mars

Malgré cela, la preuve d’ancienne présence d’eau liquide et en mouvement sur la planète rouge reste un pas en avant. C’est encore une fois le cas ici avec la découverte de ce réseau de voies navigables qui coulaient dans le cratère de Jezero. Cette rivière en particulier serait la plus profonde et la plus rapide dont les scientifiques ont eu la preuve.

Perseverance scrute ce cratère depuis deux ans à la recherche de preuve de vie microbienne, il a repéré des sédiments grossiers et des galets qui "indiquent une rivière à haute énergie qui transporte beaucoup de débris. Plus le débit d’eau est puissant, plus il est facile de déplacer de gros morceaux de matériau", explique Libby Ives, chercheuse, dans un communiqué de la Nasa.