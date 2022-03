Le rover Curiosity découvre une fleur minérale sur Mars

Le rover Curiosity a pris en photo une formation minérale tout à fait singulière en forme de délicate fleur extraterrestre.

Point de fleurs à pétales qui pousserait sur Mars, c’est bien une formation rocheuse que le rover a prise en photo sur la planète rouge. Curiosity, sur Mars depuis plus d’un an, avait déjà rencontré ce type de roche (notamment en 2013), appelés amas de cristaux diagénétiques (un réarrangement de minéraux) et formés par des minéraux précipités d’eau. La roche sculptée par les vents fait 1 cm de large et est composée de bras qui lui donnent un air de corail.

Abigail Fraeman, scientifique adjointe du projet Curiosity, explique que ces caractéristiques vues précédemment étaient constituées de sels appelés sulfates, au départ intégré dans une roche qui s’est érodée au fil du temps pour donner cette forme.