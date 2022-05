Le Rover Curiosity aurait-il découvert une porte sur Mars ?

Selon certains, ce sera en fait une fracture par cisaillement, une sorte de tension sur la roche qui se serait fendue puis cassée sous l’effet d’un ou de plusieurs tremblements de terre (ou de mars). D’ailleurs, le plus grand tremblement enregistré jusqu’ici sur Mars s’est produit le 4 mai de cette année et les scientifiques tentent toujours de déterminer où il s’est produit et ce qui l’a causé.

Nous attendons cependant l’explication unanime des experts qui devrait être aussi banale et scientifique que celle du cube sur la Lune.