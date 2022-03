Le rover chinois repère des boules de verres sur la face cachée de la Lune, encore un mystère ?

Malheureusement, Yutu-2 n’a pas pu étudier la composition chimique des sphères. "C’est un peu dommage que lorsque nous avons trouvé ces verres pour la première fois, le rover venait de passer à côté d’eux et aucune donnée de composition n’ait été obtenue", continue le Dr Zhiyong Xiao, auteur principal de cette nouvelle étude.

Si les scientifiques pouvaient ramener une de ces sphères sur la Terre et l’étudier en profondeur, ils pourraient trouver de nouvelles informations sur la manière dont la Lune s’est formée et sur sa composition. Et, ils ne perdent pas le nord, ce type de matériaux pourrait être utilisé pour la potentielle construction d’une base lunaire, l’ambition de la Chine en route vers Mars.

"De tels globules de verre devraient être couramment produits par d’anciens bassins d’impact sur la Lune, de sorte que leurs compositions et leurs âges isotopiques seront très précieux pour comprendre l’histoire des premiers impacts. Aussi, à l’aube de la construction de bases humaines vers la Lune, les anorthosites lunaires sont des ressources prometteuses et largement répandues pour produire des verres in situ", soutient le Dr Zhiyong Xiao.