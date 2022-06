Le rouleau compresseur Swiatek, finale perdue pour Vliegen, Bailly continue de rêver : les cinq faits marquants de la 12e journée à Roland-Garros

De victoire en finale, il n'y en aura pas eu pour Joran Vliegen. Aligné avec la Norvégienne Ulrikke Eikeri en finale du double mixte, le Belga a subi la loi de la paire Shibahara/Koolhof qui s'est imposée 7-6 (7/5) 6-2 et remporté cette finale en 1h29.

Le Belge aura tout de même vécu un magnifique tournoi, associé à la Norvégienne avec qui il n'avait joué. Leur association s'est d'ailleurs décidée à la dernière minute comme il l'avait expliqué à Christine Hanquet : "C’est incroyable. On était la dernière équipe à entrer dans le tableau. C’est la première fois qu’on joue ensemble. Et elle, c’est la première fois qu’elle joue en double mixte. Notre association s’est conclue une demi-heure avant la fin des inscriptions. Je n’avais pas de partenaire, et j’ai essayé de trouver quelqu’un. Il y a des listes, dans le bureau du juge-arbitre, avec les noms et les numéros de téléphone des joueurs et des joueuses qui cherchent un coéquipier ou une coéquipière. C’est comme cela que ça marche. Je lui ai envoyé un message. Elle avait prévu de jouer avec un autre joueur, mais elle a changé d’avis pour moi, c’est cool".