Le rouble et la statue de Merkel

Avec Vladimir Poutine, c’est souvent le brouillard qui prévaut, il a l’art de rendre ses décisions imprévisibles. Et comme la tension a augmenté ce jeudi après-midi sur le front gazier, certains se demandent si Poutine ne va pas mettre à exécution sa volonté de couper le gaz aux Européens ce vendredi 1er avril.

Ce n’est hélas pas un poisson d’avril car il demande depuis plusieurs jours aux importateurs de gaz – c’est-à-dire nous – de le payer en roubles sinon il n’acceptera pas de livrer le gaz russe. Au moment où je vous parle, le gaz coule à flots, mais c’est vrai qu’on se demande pourquoi le président russe a tellement insisté pour être payé en roubles. Les uns pensent qu’il veut désolidariser les Européens entre eux : il espérait que les pays les plus vulnérables au gaz russe, comme l’Italie ou l’Allemagne, craqueraient, or, ce n’est pas le cas. Et puis d’autres pensent que si Poutine veut absolument être payé en roubles, c’est pour faire remonter le cours du rouble et donc diminuer le prix des produits importés.

Mais il suffit de lire The Economist, le meilleur magazine au monde, pour constater que le rouble a bien chuté de 41%, la veille de l’invasion en Ukraine, et le 7 mars dernier, mais depuis lors, la monnaie russe a opéré un rebond spectaculaire. Et vous savez quoi ? Le rouble est revenu à son niveau d’avant-guerre !