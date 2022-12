Le rotifère, la plus petite bête du monde, livre deux secrets bluffants

Connaissez-vous les rotifères ? Non ? Et si vous faisiez connaissance et sympathisiez avec ces animaux, les plus petits au monde, d’à peine 1 millimètre tout au plus ? Ils sont microscopiques et intriguent les scientifiques depuis belle lurette, à tel point qu’on en a même envoyé dans l’espace. Il faudra bien mourir un jour, oui, mais pas sans connaître les rotifères. On est d’accord ?

Le rotifère possède un système digestif complet, avec une bouche et un anus – oui, comme nous – , un système excréteur, un système nerveux et un système très particulier de reproduction. Ce dernier point constitue une partie essentielle du mystère, percé par une équipe de l’ULB. La biologiste Karine Van Doninck (ULB-UNamur), en collaboration avec Bernard Hallet (UCLouvain) a fait avec son équipe une double découverte qui va nécessiter de réécrire les chapitres de tous les livres de biologie évolutive consacrés à nos fameux rotifères. Ça s’appelle faire couler beaucoup d’encre, au sens propre.