Le rosé épicé, la boisson qui va pimenter votre été !

Utiliser le rosé comme un ingrédient n'est en fait pas si nouveau... Le répertoire de cocktails à base de la couleur bachique est assez bien alimenté avec une variante de la sangria contenant en supplément du cognac.

Le "frozé" constitue sans doute le mélange le plus à la mode. Il consiste à passer une bouteille de rosé au congélateur. Pendant ce temps, on prépare un sirop à base de fraises fraîches. On réalise le cocktail à l'aide d'un blender dans lequel on mixe de la glace pilée avec le rosé (qui n'aura pas complètement congelé), le sirop à la fraise et du jus de citron. Au bout du compte, on obtient une sorte de purée très rafraîchissante ! A consommer avec modération, bien sûr.