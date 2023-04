Le Roots & Roses Festival accueille la foule ce dimanche

L’édition de 2023 du "Roots & Roses" festival de Lessines sera celle du grand retour, sans contrainte avec une programmation libérée à 100%, les 30 avril et 1er mai prochains. Durant deux jours, 28 groupes de roots, rock’n roll, garage, blues, folk, indie et americana seront à l’affiche.

L’édition 2019 du festival de Lessines avait atteint des sommets. Celle de 2020 avait été annulée suite à la pandémie. En 2021, un "Roots & Roses" en configuration spéciale pandémie s’était tenu durant trois jours en juillet. L’année dernière, le festival avait amorcé son retour à ses dates et infrastructures traditionnelles, au moment où la bride du covid commençait à se relâcher.

Le "Roots & Roses" est le plus grand festival de musique dédié aux variantes actuelles du blues au rock, attentif à tout ce qui bouge dans les domaines du garage, du surf, de l’americana, du rockabilly et du folk rock, de l’électrique et de l’acoustique. Il est aussi caractérisé par une philosophie "think local", éco et bio ainsi qu’une ambiance conviviale.

Outre la musique, sur le vaste site vert du festival, le "R & R" mettra l’accent sur le développement durable. On y trouvera des bières et boissons non alcoolisées de producteurs locaux, de la nourriture atypique du bio.

Les tickets sont toujours en vente:

- Prévente pass 2 jours : Caisse : 76 €

- Prévente journée : Caisse : 48 €

Gratuit pour les moins de 16 ans