Le rooftop de la Grand Poste, avec vue panoramique sur Liège, ouvre ce vendredi au grand public

Le rooftop propose un cadre verdoyant. C'est l'entreprise liégeoise "Two designers" qui s'est chargée du design. Et tout est presque prêt, comme l'explique Jonathan Honvo, fondateur: "L'objectif ici, c'est que ce soit beaucoup plus foisonnant, maintenant, il faut que la nature prenne ses droits. Ça a été planté l'année dernière, il faudra donc un peu de temps pour que ça pousse, mais d'ici une année ou deux, tout sera bien vert. Ici, autour de nous, c'est relativement gris, et on trouvait ça important de ramener un peu de nature. On aime bien s'entourer de spécialistes. Ici, on a travaillé avec Jangala qui nous a conseillé pour proposer de la végétation qui allait fonctionner avec les conditions climatiques que nous avons et qui pourrait aussi pousser relativement rapidement."

Côté bar et cuisine, vous aurez le choix entre siroter des cocktails, vous désaltérer avec des bières brassées à Liège, ou encore redécouvrir des plats de brasserie traditionnels.

Le rooftop sera ouvert au public les vendredi, samedi et dimanche. Le reste du temps, le lieu sera privatisé pour des entreprises ou autres événements.