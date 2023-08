Le Ronquières festival prend des dispositions en cas d’orage

Depuis l’annulation du festival les Ardentes, à Liège, il y a un mois, c’est devenu la crainte de beaucoup de festivaliers : les orages. A quelques jours du début du festival de Ronquières, les organisateurs ont voulu rassurer : tout est prévu pour évacuer les festivaliers, de façon temporaire ou non. Jean-François Guillin est co-organisateur du Ronquières festival. Il explique que tout a été prévu avec les autorités de la commune : police, pompiers, etc. "On a un dispositif d’urgence et on a différents cas de figure avec des procédures et des protocoles à mettre en place, rassure-t-il. Tout est sous maîtrise pour pouvoir répondre à toutes les éventualités que pourraient provoquer des orages des vents, etc".

Plusieurs cas de figure possibles

En fonction des conditions climatiques, les organisateurs du festival pourraient envisager soit de reculer l’heure d’ouverture du festival, afin d’éviter d’éventuels orages. Ils pourraient procéder à une évacuation temporaire. L’idée étant de mettre les festivaliers à l’abri des intempéries et les faire revenir sur le festival ensuite, comme l’avaient fait en juillet les responsables du festival La Semo à Enghien en juillet. "Ou aussi évidemment dans le cas le plus grave une évacuation totale du site comme ça s’est passé dernièrement aux Ardentes", conclut Jean-François Guillin.

80.000 festivaliers sont attendus à Ronquières sur l’ensemble du week-end.