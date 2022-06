Le roman "Le Zéro et l’Infini" d’Arthur Koestler retraduit pour la première fois depuis l’allemand

"Le Zéro et l’Infini" a été republié en version originale en allemand et retraduit vers l’anglais en 2019. La réapparition du texte d’origine a permis de voir que le texte de Delphine Hardy, obligée de travailler dans l’urgence et sans formation de traductrice, comportait de nombreuses inexactitudes malgré ses qualités littéraires.

Koestler, qui écrivit ensuite en anglais et devint Britannique, ne réédita jamais le succès de ce livre, devenu un classique de l’antitotalitarisme.