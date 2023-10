Le roman graphique "Les Évaporés" explore le Japon moderne

N'a-t-on pas tous déjà rêvé de changer de vie du jour au lendemain ? De s'endormir et de se réveiller un matin pêcheur de perles aux îles Fidji ? C'est le sujet du roman de Marc Meganck "Vert Atlantique" où Alex Larsen, responsable des archives à l'urbanisme à Bruxelles change de vie pour se retrouver jardinier sur l'île des Açores.

Le roman "Les Évaporés", au contraire, dépeint un personnage qui a toutes les raisons de ne pas partir. Il est, en effet, marié, a une vie ordinaire, un travail et une chose importante au Japon : une situation. Sans oublier qu'il a une fille, même si celle-ci vit à Paris depuis quelques années. Pourtant, du jour au lendemain, il s'évapore. C'est ce que raconte le roman "Les Évaporés" de l'auteur français Thomas B. Reverdy paru en 2013.

En 2010, le roman "Nagasaki" est récompensé par l'Académie Française. L'auteur est également français, Éric Faye, et s'inspirait aussi d'un fait divers japonais. Il est alors possible de conclure qu'il ne faut pas nécessairement être japonais pour traiter d'un fait divers japonais, même si on ne maîtrise pas complètement le sujet. Le roman raconte comment une quinquagénaire s'est introduit dans la plus grande discrétion pendant un an dans le placard à futons de l'appartement d'un travailleur profitant de l'appartement et de ses ressources pendant la journée.

Treize ans plus tard, en 2023, l'auteur et dessinateur franco-japonais Isao Moutte reprend le sujet du roman "Les Évaporés" et l'extrapole sous forme d'un roman graphique. A partir d'un phénomène sociétal nippon, il réalise un polar. Un polar qui met en scène le fait qu'au Japon, une personne peut disparaître du jour au lendemain, en ne laissant absolument aucune trace, sans que la police ne fasse de recherches. La police ne s'intéresse pas à une disparition sans crime. De plus, la famille est déshonorée et ne peut donc pas lancer de recherches publiques.

Ce point de départ est l'occasion pour la fille de l'évaporé de partir seule, ce qui marque une différence avec le roman de Thomas B. Reverdy : mener l'enquête. Et cette enquête donne l'opportunité à Isao Moutte de décrire le Japon moderne par des dessins noirs et blancs incroyablement bien réalisés. Le roman initial est respecté mais seuls les dialogues sont repris dans le roman graphique de 150 pages. Le voyage de la fille du disparu entraine le lecteur dans tous les aspects de la vie du Japon d'aujourd'hui : les quartiers de Tokyo, le travail au noir, l'après-Fukushima et le phénomène des Yakuza entre autres.