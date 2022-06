Le rollercoaster Fujiyama Tower ajoute une possibilité terrifiante

Mais dès le 22 juillet, on ne sera plus obligé d’en redescendre aussi vite puisqu’on pourra emprunter un tube qui nous emmènera au sol en 20 secondes, comme une version sans eau et très haute d’un toboggan de parc aquatique. Une descente de 120 mètres qui se fera dans le noir complet (comme ne le montre pas le dessin officiel qui, par contre, a ajouté des larmes qui sortent des yeux de celui qui descend). Tube que l'on peut déjà apercevoir sur les images ci-dessus et ci-dessous.