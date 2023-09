Le rôle de la génomique dans la lutte contre les douleurs extrêmes et… la sélection des bovins !

François Thoreau est Chercheur Qualifié FNRS et professeur associé au Centre de recherches Spiral (Sciences politiques) de l’ULiège. Formé en droit et en sciences politiques, il conduit, depuis son doctorat, des travaux interdisciplinaires dans le domaine des sciences et de la technologie.

Il a récemment obtenu une ERC Starting Grant et le mandat de Chercheur Qualifié FNRS pour développer son projet de recherche The BoS (The Body Societal : Unfolding Genomics Infrastructure in Cattle Livestock Selection and Reproduction). François Thoreau s’intéresse aux technologies génomiques utilisées dans la sélection et la reproduction des bovins. François Thoreau et son équipe examinent comment ces technologies génomiques traduisent, dans leurs corps, les valeurs humaines (amélioration de la santé et de la biodiversité et réduction de l’impact environnemental du bétail). La première partie de la recherche porte sur les pratiques de laboratoires qui mettent au point la génomique des animaux d’élevage avec trois études de terrain (France, Belgique, Pays-Bas). Dans un second temps seront menées des enquêtes qualitatives auprès de vétérinaires, docteurs, fermiers, biologistes ou encore de compagnies qui vendent des semences animales.

