Le Roitelet de Jean-François Beauchemin, récit d’une merveilleuse et paisible monotonie

Sophie Creuz nous plonge dans Le Roitelet, un récit poétique sur la complicité qui unit deux frères, écrit par Jean-François Beauchemin et qui paraît chez l’éditeur Québec Amérique.

Jean-François Beauchemin ne s’accomplit que dans une paisible monotonie. Quand certains accumulent les trophées lui fait moisson de petits riens, de menus faits quotidiens qu’il égrène en courts chapitres. Est-ce parce que son frère schizophrène lui répète avec angoisse : "Je suis de moins en moins réel", qu’il savoure lui, chaque instant qui passe ?

Regarder les oiseaux, les étoiles, faire la sieste dans le canapé, une oreille de chien sur la joue, partager un verre de vin au coucher du soleil. Rien n’enchante davantage cet écrivain québécois. Mais sous sa plume, ce doux ennui est un Rubik’s cube qui s’emboîte parfaitement, car il a un don tout personnel, et jamais suspect, pour dire la plénitude du rien, ce vide plein des jours ordinaires.

Alors que nous arrivent de partout des romans charpentés à l’identique, au réalisme sans âme, sans un seul espace de silence, et qui font de nous des spectateurs plus que des lecteurs, voici que nous parvient ce petit livre merveilleux qui nous invite à nous asseoir sur le banc du jardin. Pour deviser avec l’auteur de questions essentielles, sur le temps, la matière, sur ce qui compose l’amour ou sur le meilleur moment pour retourner les concombres dans le potager et éviter qu’ils ne se gorgent d’eau.

Au fond, c’est un traité de savoir bien vivre où Jean-François Beauchemin ne fait pas un sort à chaque phrase, il ne délivre pas de méditations sur ordonnance, et sa bienveillance réelle, n’a rien de lénifiant. Ni posture ni faux-semblant, mais un rendu de poète, pour un prêt et une manière de rendre grâce à la vie, qui faillit lui être ôtée.

Il saisit par la mémoire les moments heureux qui soudain lui traversent l’esprit. Ce père, dont il se souvient du chant, et cette maman, qui s’inquiétait de ne rien laisser de remarquable derrière elle, alors que sa soupe mémorable tient encore chaud au cœur. Ce sont des souvenirs ténus à partager avec son frère souffrant, lucide, petit Roi en son Royaume poursuivi par des voix hostiles. La lecture de René Char ne suffisant pas toujours à les faire taire. "J’ai fini par comprendre, écrit-il, qu’il recherchait dans la lecture au moins un peu de la proximité humaine qu’il ne trouve pas dans la vie."

C’est un livre heureux, par ce talent pour la proximité humaine, précisément. Il y a des êtres comme des livres, certains nous accompagnent pour toujours. C’est aussi le cas d’un autre livre de Jean-François Beauchemin — rien que son nom est une invitation. Et déjà il y avait des oiseaux. Je l’ai lu il y a près de vingt ans, c’est un livre inouï, totalement différent de celui-ci, mais là encore la lumière forçait les ténèbres. Ce livre, c’est Le jour des corneilles, qui est encore disponible. Il a été écrit dans une langue inventée, imagée, sonore, odorante comme la forêt dans lequel il se déroule Et là encore, la douleur était subjuguée par la beauté, par la farouche volonté, par ce qui s’inventait par-dessus le sordide.

Rien de sordide cette fois dans Le Roitelet, mais une même liberté à voir au-delà du réel pour l’enchanter par la tendresse.

Le Roitelet de Jean-François Beauchemin parait chez Québec Amérique et Le jour des Corneilles, que vous évoquiez est paru chez Libretto.