Le roi Philippe visite la RTBF et s’intéresse aux jeunes générations

10 heures. Le Roi est accueilli à l’entrée principale du bâtiment de Reyers par Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l’Information et des Sports, et Jean-Paul Philippot, l’administrateur général. "Je voudrais tout d’abord vous dire à quel point nous sommes honorés de votre présence", déclare Jean-Paul Philippot. "C’est particulièrement important de savoir que le Roi soutient une information pluraliste, indépendante et professionnelle. Nous sommes intimement convaincus que c’est la clé d’une démocratie. Ce n’est pas la seule, mais avoir des citoyennes et des citoyens informés dans la diversité des opinions, c’est vraiment nécessaire à une démocratie".

Jean-Paul Philippot dresse ensuite un bref portrait de la RTBF en insistant sur plusieurs points. Tout d’abord, l’ambition de la chaîne publique de se trouver au plus proche du citoyen, de pouvoir parler de la réalité wallonne et bruxelloise dans toute sa diversité. "Nous sommes partout en Wallonie et à Bruxelles. Nous avons des sites à Mons, Charleroi, Namur, Liège, dans la Province du Luxembourg et du Brabant wallon", précise l’administrateur général. Autre point abordé par Jean-Paul Philippot : le nouveau bâtiment de la RTBF. "Le bâtiment que vous voyez ici va être détruit. On reconstruit un bâtiment à l’arrière, et nous pourrons l’occuper dans deux ans environ. Avec ces infrastructures, nous aurons le campus média le plus moderne et le plus important d’Europe. Ce bâtiment a deux caractéristiques : il est transparent, ouvert, à l’image de notre média, et il est équipé des technologies les plus récentes".