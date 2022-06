Le roi Philippe visite l’hôpital du Dr Mukwege : "un acte humanitaire fort", au moment où les violences reprennent à l'est de la RDC

L’agression contre le Congo n’est pas différente de celle contre l’Ukraine. Les Congolais demandent d’être traités comme les autres peuples

Le Prix Nobel de la paix a dénoncé "l’humanisme à géométrie variable" de la communauté internationale. "L’agression contre le Congo n’est pas différente de celle contre l’Ukraine. On ne peut plus fermer les yeux. Cette politique de deux poids deux mesures ne peut plus continuer. Les Congolais demandent d’être traités comme les autres peuples."

Il souligne en particulier l’impunité des auteurs des crimes commis depuis 30 ans. Leurs actes sont qualifiés de crimes de guerre et crimes contre l’humanité par le rapport Mapping des Nations Unies, a-t-il rappelé. Le Dr Mukwege a une nouvelle fois plaidé en faveur de la création d’un Tribunal Pénal International pour juger ces faits commis sur le territoire congolais.

"La justice et la réparation font défaut"

Parmi l’équipe soignante de l’hôpital, la Dr Neema Rhukungu, constate que, au-delà du M23, plusieurs petits mouvements de rébellion sont en train de se réveiller. "Il y a une recrudescence de la violence, explique-t-elle. On voit arriver de nouveaux cas. Cela se passe dans un contexte où de nouvelles élections sont en vue et cela nous fait peur. Les survivants ne sont pas à l’aise. La justice et la réparation font défaut : il y a un manque de moyens et de volonté. Beaucoup de bourreaux sont parmi les décideurs."

Cette visite à l’hôpital de Panzi était la dernière étape du séjour du couple royal en RDC. La délégation dîne encore ce dimanche soir à Lubumbashi, avant un retour lundi soir en Belgique.