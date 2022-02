Le roi Philippe inaugure un port à Oman, premier jalon d’un hub européen de l’hydrogène vert

Le roi Philippe a inauguré vendredi le nouveau port de Duqm, dans le sultanat d’Oman. Une infrastructure où opèrent des entreprises belges, dont le port d’Anvers. Et d’ici à 2026, ce port compte bien devenir le premier jalon d’un hub européen de l’hydrogène vert.

Si le port d’Anvers fait partie du projet, c’est tout d’abord une question de stratégie de localisation. "On est entre l’est et l’ouest et donc tous les grands navires qui viennent de l’Asie et qui vont vers l’Europe passent devant la côte omanaise", analyse le directeur général du port d’Anvers Jacques Vandermeiren.

En route vers l’hydrogène vert

Le port accueillera bientôt une usine à hydrogène vert. Cet hydrogène sera produit grâce à des champs d’éoliennes et de panneaux solaires, sur une zone désertique de 150 km2 (soit environ la taille de la Région bruxelloise).

L’hydrogène vert alimentera les industries de la région et le surplus sera exporté.