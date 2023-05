Le roi Philippe fête ses 10 ans de règne par une garden-party ensoleillée avec 600 Belges

Le roi Philippe a célébré ses 10 ans de règne par une réception en plein air au domaine royal de Laeken à laquelle étaient invités 600 Belges. Au programme : promenade dans le parc et performances artistiques.

Outre le Roi et la Reine, le prince Gabriel, la princesse Eléonore et le prince Emmanuel accompagnaient leurs parents. La sœur du souverain, la princesse Astrid et son époux le prince Lorenz, ainsi que son frère le prince Laurent et la princesse Claire étaient également de la fête.