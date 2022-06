Le roi Philippe et la reine Mathilde pour sept jours au Congo, premier voyage royal du genre en Afrique depuis 2010

La dernière visite royale au Congo remonte à 2010 : c’était alors le tour du roi Albert II et de la reine Paola. Albert qui s’était déjà rendu sur place en 1969 comme prince, à la tête d’une mission économique préparant le voyage de son frère l’année suivante. Un déplacement du 28 juin au 1er juillet à l’occasion des célébrations du 50e anniversaire de l’indépendance du Congo et à l’invitation désormais du président Joseph Kabila. Mobutu avait disparu, laissé la place à Laurent-Désiré Kabila, victime d’un assassinat, le tout sur fond à nouveau de grandes tensions et de hauts et de bas dans les relations bilatérales belgo-congolaises. Voyage réussi selon les autorités de part et d’autre, aucun incident diplomatique à déplorer. Et forcément car au final ce fut un voyage discret, modeste, centré sur Kinshasa où le roi n’a pas pris la parole. Pas le moindre discours officiel, le Palais secrètement a dû se réjouir, pas d’expression publique, le gouvernement n’étant pas unanime sur la question. Le compromis était donc que le roi se déplace mais reste muet. Histoire d’éviter toute difficulté.

Albert II, 76 ans, roi depuis 1993, était alors accompagné de la reine Paola et du Premier ministre alors démissionnaire (énième crise politique belgo-belge) Yves Leterme. Il y a certes des milliers de Congolais le long de la route pour observer le cortège royal de l’aéroport de Ndjili au Palais de la Nation – le palais du président Kabila -, mais c’est aussi pour voir passer les délégations des autres chefs d’État et de gouvernement conviés pour les festivités de l’indépendance. Trente minutes d’un entretien dit "franc" avec le nouveau maître du pays. Avant 72 heures de programme sur place un peu au pas de charge : un dîner de gala, une visite à l’école Prince de Liège qu’Albert avait inaugurée en 1969, un chantier naval avec intérêts belges sur le fleuve Congo, une réception pour les expatriés à l’ambassade et l’impressionnant défilé commémorant les cinquante de l’indépendance, Boulevard Triomphal de Kin, avec 13.000 hommes, 400 blindés. Enfin une visite à l’hôpital roi Baudouin, inauguré en 1985, où il dévoile une statue de son frère, la Belgique offrant une extension de la maternité dans ce quartier pauvre et surpeuplé de Masina. Visite éclair, avec alors certaines attentes déçues. La population attendait un bain de foule et que le roi parle…