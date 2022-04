Le Roi Philippe et la Reine Mathilde ont ouvert les floralies gantoises

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont officiellement ouvert, jeudi matin, les Floralies gantoises. Le festival de fleurs, qui se tient normalement tous les quatre ans, n'avait plus eu lieu depuis six ans en raison de la pandémie de Covid-19.

Le couple royal est arrivé vers 10h au parc de la Citadelle de Gand. Ils ont eu droit à une visite guidée en compagnie de la ministre flamande de l'Agriculture, Hilde Crevits, de la présidente du sénat Stephanie D'Hose, de la gouverneure de Flandre orientale Carina Van Cauter et du bourgmestre de Gand, Mathias De Clercq.

Le thème de cette année : "Mon paradis, mon jardin terrestre".

La plupart des exposants viennent de Flandre orientale, province cultivatrice de plantes ornementales par excellence, mais d'autres fleuristes viennent aussi d'ailleurs en Flandre, de Wallonie mais aussi des Pays-Bas, de France, du Japon, du Mexique et même d'Ukraine, affirme le directeur Pieter Toebaert.

Les Floralies sont ouvertes chaque jour jusqu'au 8 mai, de 8H à 18H. Six nocturnes sont prévues jusqu'à 20 H : le 1er mai, et du 4 au 8 mai. La prochaine édition aura lieu en 2026.