Le roi Philippe et la reine Mathilde ont inauguré les expositions estivales au palais

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont dévoilé mercredi, le temps d’une promenade inaugurale avec le secrétaire d’État Thomas Dermine (PS) chargé de la Politique scientifique, les expositions d’été du palais royal. Le public pourra les découvrir librement, sur réservation préalable au plus tard la veille de la visite, dès ce samedi et jusqu’au dimanche 28 août inclus.

C’est le grand retour des expositions estivales après deux ans d’absence en raison du coronavirus. Le palais royal ouvre ses portes au public durant l’été depuis 1965 et le rendez-vous des expositions estivales a été institué en 2007.

Les visiteurs pourront profiter de ce moment pour admirer les salons historiques. Cette année, trois expositions temporaires leur sont proposées.

L’une d’elles, intitulée "Préservons le futur" met en lumière les projets les plus emblématiques de la politique scientifique belge. Un objet précolombien représentant un chaman mexicain il y a environ 2000 ans en orne l’entrée. "C’est un personnage important dans ces sociétés, car il voit dans l’avenir, prévoit les éléments bénéfiques et négatifs à l’aide de calendriers afin, par exemple, que les récoltes se passent bien", a expliqué Serge Lemaître, conservateur de la section Amériques aux Musées royaux d’Art et d’Histoire. "C’est quelqu’un qui peut contrôler en partie la nature pour en retirer des bienfaits pour tous."

Dans ces sociétés, l’Homme n’est pas au-dessus des animaux mais fait partie comme eux de la nature. C’est un beau message.

L’Institut royal d’aéronomie spatiale de Belgique présente pour sa part une maquette du satellite Sentinel 5 précurseur, qui implique des scientifiques belges notamment pour le traitement de données liées au réchauffement climatique, comme la pollution ou le suivi des feux de forêt sur la base des taux de gaz formaldéhyde généré.

Thomas Dermine a également souligné le futur centre sur le climat qui s’ouvrira à la rentrée à Uccle et l’investissement fait dans le navire de recherche Belgica, qui est aujourd’hui le navire européen le plus moderne en termes de recherche océanographique. D’importants programmes de recherche s’intéressant à l’impact du réchauffement climatique sur les environnements marins y seront menés. La maquette du navire, inauguré fin juin par la princesse Elisabeth, est à découvrir au palais royal.

"La politique scientifique fédérale a de véritables joyaux", a encore souligné le secrétaire d’État.

On a eu tendance par le passé à les négliger et il y a une ferme volonté de ce gouvernement de remettre ces institutions à l’honneur.

Pour l’exposition "Baudouin, être roi", l’association royale Dynastie et Patrimoine culturel a retracé le règne du cinquième roi des Belges à travers ses événements marquants et des images, archives et objets qui n’avaient pour la plupart encore jamais été exposés.

Des voyages et visites du roi Philippe en 2021 et 2022 sont par ailleurs présentés en images dans une petite salle de projection.

Enfin, "L’Exposition qui va vous gonfler à bloc" du musée scientifique donnera une dimension artistique à l’assemblage de blocs de Lego.

Le palais royal sera accessible cet été de 10h30 à 17h00 tous les jours sauf le lundi. Les dernières entrées se feront entre 15h30 et 15h50. Le palais sera cependant ouvert pour le jour férié du lundi 15 août et fermé à la place le lendemain.

Les réservations peuvent se faire sur le site du Palais royal.