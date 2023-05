Le Roi Philippe et la Reine Mathilde invitent 600 Belges à une "Garden Party" pour leur dix ans de règne

Le roi Philippe et la reine Mathilde invitent 600 Belges venant des quatre coins du pays à une "Garden Party" au Domaine Royal de Laeken le 13 mai prochain à l'occasion de leurs dix ans de règne, fait savoir vendredi le Palais royal dans un communiqué.

Une promenade est prévue dans le parc et les Serres Royales, agrémentée de cinq performances artistiques tout au long du parcours. "Ces spectacles - qui vont de la musique classique au cirque en passant par la danse, le chant et la magie - mettront à l'honneur la richesse culturelle de notre pays", est-il indiqué dans le communiqué. Pendant la promenade, le Roi et la Reine rencontreront leurs invités. Une réception festive est prévue pour clôturer l'après-midi.