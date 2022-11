Le roi Philippe entraîne les diables rouges dans une vidéo humoristique publiée par le Palais

"Allez, plus vite !" "Kevin, volgens het boek, moet je daar zijn !" Le roi Philippe s’est mué en entraîneur des Diables rouges, dans une vidéo publiée ce mardi par le Palais, à quelques jours du début de la Coupe du monde.

Une manière de montrer son soutien à nos joueurs, qui s’apprêtent à affronter le Canada le 23 novembre.

La vidéo débute par la visite de Roberto Martinez au Palais royal. En attendant le roi, il examine la pièce : au mur, un maillot noir jaune rouge "Philippe 1" encadré, sur une table l’encyclopédie des Diables rouges, ailleurs des cadres photos de nos diables. Et puis, un carnet, avec le dessin d’un terrain de foot, et des notes, qui semblent impressionner Martinez. "Ce n’est qu’une suggestion" lui dit le Roi à son arrivée. Le temps pour lui de s’exclamer "It’s Devil time !", et on le retrouve à l’entraînement avec les Diables.

Le Roi dévoile même un tatouage : une coupe, accompagnée de "Belgium 2022".

Le Roi avait rendu visite aux Diables Rouges lundi au Centre National de Tubize.