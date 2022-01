Le Roi Philippe en visite à l’IFAPME de Libramont

Le Roi a visité les ateliers de boucherie et de pâtisserie. Ensuite, une table ronde a eu lieu où la direction de l’IFAPME et le Roi ont échangé quelques mots. Les étudiants ont eu l’occasion d’exprimer leurs motivations auprès du Roi.

Plus qu’un défi à relever, c’est aussi un excellent moyen d’apprendre pour ces étudiants. "Ça nous permet aussi de faire une cohésion d’équipe entre toutes nos sections", explique Romain Gasbarre, formateur à l’IFAPME. "Pour leur parcours professionnel, réaliser 1000 repas, c’est une belle expérience et en plus c’est caritatif".



L’idée de ce marathon est née en 2020. La formation de ces étudiants, quelle que soit la section, implique des stages qui n’ont pas pu avoir lieu en pleine période Covid. "L’année dernière, les restaurants étaient fermés", indique Baudouin Stevens, directeur du centre IFAPME de Libramont. "Donc impossible d’organiser une formation en entreprise. Et donc on a mis ce projet en place, qui était avant tout pédagogique avant d’être didactique".