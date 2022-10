Le roi Philippe a adressé un message de solidarité à la Lituanie lors de sa visite avec la reine

Le roi Philippe et la reine Mathilde effectuent une visite d’État de trois jours en Lituanie à partir de lundi. Ce voyage marque les cent ans du début des relations diplomatiques entre les deux pays. Une visite aussi importante dans un contexte de guerre. La capitale Vilnius se trouve à 700 km de Kiev. Et des soldats belges sous la bannière Otan se trouvent aussi dans ce Pays balte.

À leur arrivée à Vilnius, le roi et la reine et la délégation belges ont été accueillis avec tous les honneurs. Comme à l’habitude, le souverain a passé les troupes en revue. Il a également réitéré tout le soutien de la Belgique à la Lituanie. Les deux pays, craignent l’escalade russe.



Coincée entre la Biélorussie et la Russie avec l’enclave de Kaliningrad, la Lituanie membre de l‘Union européenne et de l’Otan, est aux premières loges d’une guerre qui l’effraie plus que jamais.

En marge de cette visite, les représentants du Musée juif Vilna Gaon de Vilnius ont conclu aussi un accord de partenariat avec le Musée juif de Bruxelles.