Le roi Philippe à Abu Dhabi pour présenter ses condoléances après le décès du cheikh Khalifa

Le roi Philippe se rend ce lundi à Abu Dhabi pour présenter ses condoléances au nouveau président des Emirats arabes unis et Emir d’Abu Dhabi, Cheikh Mohammed ben Zayed al Nahyan, suite au décès de son prédécesseur, Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyan, a annoncé le Palais royal dans un communiqué.

Ce déplacement de Philippe n’est pas le premier dans ce pays de la péninsule arabique, que ce soit en tant que prince dans le cadre des missions économiques ou en tant que chef de l’Etat. Au mois de février dernier, le couple royal s’était rendu dans la capitale Abu Dhabi ainsi qu’à Dubaï dans le cadre de la Journée belge de l’Exposition universelle qui s’y tenait.

Les autorités émiraties ont annoncé vendredi le décès du cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, qui avait accompagné ces deux dernières décennies l’ascension fulgurante de son pays sur la scène internationale.

Né en janvier 1948, cheikh Khalifa a succédé en 2004 à son père, cheikh Zayed ben Sultan Al-Nahyane, président et père-fondateur des Emirats arabes unis, riche État du Golfe regroupant sept émirats dont Dubaï et la capitale Abou Dhabi. Mais depuis son AVC en 2014, son célèbre demi-frère, Mohammed ben Zayed, prince héritier d’Abou Dhabi surnommé "MBZ", conduit les affaires du pays et est considéré comme le dirigeant de facto de la monarchie pétrolière à l’influence grandissante.