Le roi Pelé est mort, à l'âge de 82 ans

Le football, il le connaissait, il le maîtrisait, il le respirait. Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé, est décédé à l’âge de 82 ans. Il souffrait d'un cancer depuis plusieurs années et avait été hospitalisé à plusieurs reprises.

Pelé a su conjuguer l’art du ballon rond à celui du spectacle. Il était une "foi", un roi. Un roi universel. Adulé des foules, encensé par les médias, unanimement reconnu par ses pairs. Edson Arantès do Nascimento mieux connu sous le nom de Pelé restera à tout jamais dans la légende du football.

Pelé c’est le premier Dieu du ballon rond, celui qui caresse la balle, dépasse ses adversaires, fait jouer ses partenaires, s’élève dans les airs et transforme ce talent en or pur.

Comme tout Brésilien qui se respecte, pour Pelé le football est une religion dès le plus jeune âge. La défaite de la Seleçao contre l’Uruguay en finale de la Coupe du Monde 1950 fait couler les larmes sur le visage de son père. Pelé a neuf ans et lui promet de lui ramener le précieux trophée. Huit ans plus tard, Pelé s’exécute et devient le plus jeune vainqueur de l’histoire d’un mondial à l’âge de 17 ans. Il en gagnera deux autres en 1962 et en 1970.

Meneur de jeu d’exception, Pelé est surtout un buteur hors pair : 1281 réalisations en 21 ans de carrière. Une carrière qu’il effectue dans son club de toujours : Santos qui le déclare trésor national et intransférable jusqu’en 1975, lorsqu’il est autorisé à aller terminer sa carrière aux New-York Cosmos.

Devenu icône, aux Etats-Unis, Pelé, le footballeur, se transforme en redoutable homme d’affaires. Les publicitaires se l’arrachent, Hollywood lui offre un rôle aux côtés de Stallone et du Pelé blanc, Paul Van Himst dans "À nous la victoire " sa deuxième vie peut débuter.

Tour à tour ambassadeur à l’ONU et à l’UNICEF, ministre des sports au Brésil, il utilise son image à travers le monde à des fins humanitaires ou promotionnelles. Grâce à lui le Brésil obtient l’organisation de la Coupe du Monde 2014.

Quant à savoir qui de lui ou de son meilleur ennemi Diego Armando Maradona est le plus grand de tous les temps, la question restera éternelle, comme cette légende qui vient de s'éteindre.