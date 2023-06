Le Roi Lior fait ses adieux à la Belgique et devrait retourner en Israël

Lior Refaelov l’a annoncé sur ses réseaux, il met un terme à son aventure en Belgique. Le joueur israélien devrait, 12 ans après avoir quitté son pays pour la Belgique, retourner jouer dans un club israélien. Il serait dans le viseur du Maccabi Haifa et du Maccabi Tel-Aviv.

Son parcours professionnel en Pro League est remarquable. En 12 années dans notre championnat, Refaelov a su garder une certaine régularité, mais aussi humilité dans son jeu ce qui a, très rapidement, fait de lui un des joueurs clé de la Pro League.

Arrivé à Bruges en juillet 2011, Lior Refaelov a très vite marqué notre championnat. Les chiffres de son passage en Belgique sont tout simplement impressionnants. Refaelov en Belgique c’est 12 ans, 3 clubs, 437 matchs, 116 buts, 6 trophées et un soulier d’or.

Après avoir décroché deux titres avec le club de Bruges (2016 et 2018) ainsi que la coupe de Belgique en 2015, le Roi Lior signe à l’Antwerp. Un club rival, mais Refaelov n’a cependant jamais été chambré par les supporters des Blauw and Zwart. Son séjour à Anvers a lui aussi été fleuri d’une coupe de Belgique (2020). Lors de la finale, le joueur israélien a marqué la rencontre de sa patte, puisqu’il marque le but de la victoire face à son ancien club. Il offre ainsi une troisième coupe au ’Great Old’ (les Anversois en sont à 4 depuis mars 2023). Cette année là, Refaelov devient le premier joueur israélien à recevoir le soulier d’or.

Arrivé en fin de contrat à Anvers, Refaelov signe à Anderlecht en 2021. Sa pige à Saint-Guidon a, elle aussi été riche en statistiques. Il a marqué sur ces deux années en mauve 25 buts et a délivré 13 passes décisives.

Si aucune officialisation n’a été faite pour le moment, le joueur israélien devrait retrouver dans son ancien club le Maccabi Haifa, le Maccabi Tel-Aviv a lui aussi montré son intérêt pour le Roi Lior.